Кредит

Меньше всего кредитов берут в Ингушетии

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Согласно закредитованности регионов, приводимому РИА Новости, средний уровень ее вырос за текущий год с 47,1% до 49,1%. Меньше всего кредитов берут в Ингушетии — 10,3%. Больше всего должников перед кредитными организациями живет в Калмыкии — 86,9%. Москва находится на седьмом месте — 29,6%.

Абсолютное большинство российских заемщиков, которые не вносят платежи по кредитам вовремя, допускают просрочку из-за финансовых трудностей, а за время пандемии Covid-19 доля называющих такую причину выросла до 70%.

По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, половина их задолжавших ссылаются на падение доходов, 30% — жалуются на потерю работы, а 15% — на нехватку денежных средств. Мехтиев подчеркнул, что таким образом причины, которые называют неплательщики, стали «более реальными».

«Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — уточнил эксперт.

При этом 6% из тех, кто допускает просрочку, отказываются вносить платежи в связи с несогласием с суммой долга. Чуть больше тех — 7% — кто уверен, что в нынешних реалиях можно не погашать кредит вовсе. А еще 7% намерены идти в суд, чтобы значительно уменьшить сумму долга, или же чтобы не платить его совсем.

Недавно сообщалось, что в России рекордно выросла сумма просроченных кредитов. За последние девять месяцев число задолженностей с просрочкой более 90 дней растет на 80-500 тысяч каждый месяц, отмечают «Новые известия».

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