Мемориальный комплекс жертвам репрессий приглашает на онлайн-лекцию «Театральное искусство Ингушетии»

«В новейшей ингушской истории мы стали свидетелями рождения нескольких национальных театров. Но было бы наивно полагать, что с них начался отсчет истории национального театрального искусства», — отметил сотрудник музея Руслан Боков.

Он поможет слушателям обратиться к истокам, вспомнить дошедшие до нас имена зачинателей и первопроходцев, прикоснуться к давно минувшим событиям культурной жизни Ингушетии, оставившим след в истории народа.