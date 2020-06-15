Театр

Мемориальный комплекс жертвам репрессий приглашает на онлайн-лекцию «Театральное искусство Ингушетии»

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий предлагает вниманию посетителей своего официального сайта лекцию «Театральное искусство Ингушетии», сообщила пресс-служба учреждения.

«В новейшей ингушской истории мы стали свидетелями рождения нескольких национальных театров. Но было бы наивно полагать, что с них начался отсчет истории национального театрального искусства», — отметил сотрудник музея Руслан Боков.

Он поможет слушателям обратиться к истокам, вспомнить дошедшие до нас имена зачинателей и первопроходцев, прикоснуться к давно минувшим событиям культурной жизни Ингушетии, оставившим след в истории народа.

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