Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии в новогодние праздники будет работать без выходных

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Назрани опубликовал на своем сайте режим работы в новогодние праздники.

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками и спешим рассказать, как будем работать в дни зимних каникул», — сказано в релизе.

Так, 30 и 31 декабря музей будет работать с 9:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. С 1 по 8 января музей будет открыт с 10:00 до 16:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

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