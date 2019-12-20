Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии в новогодние праздники будет работать без выходных

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками и спешим рассказать, как будем работать в дни зимних каникул», — сказано в релизе.

Так, 30 и 31 декабря музей будет работать с 9:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. С 1 по 8 января музей будет открыт с 10:00 до 16:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.