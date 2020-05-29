Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии продолжает публикацию онлайн-экскурсий

На своей странице в «Инстаграм» (@memorial_ing) в рубрике «Коротко об интересном» зрители познакомятся с неотъемлемой частью мемориального комплекса — аркадой, посвящённой выдающимся личностям, внёсшим огромный вклад в становление и развитие ингушской государственности, культуры, науки и искусства Ингушетии.

Онлайн-экскурсию проводит экскурсовод Мемориального комплекса жертвам репрессий Ламара Оздоева.