Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии предлагает жителям республики принять участие в мероприятии ко Дню России

«Друзья, мы поэтапно выходим из режима самоизоляции, но, к сожалению, посетителей наш музей по-прежнему не принимает. В связи с этим мы, как и прежде, вынуждены проводить наши интерактивные мероприятия в онлайн формате», — сказано в сообщении.

Работники музея предлагают всем желающим проверить, насколько хорошо они знают Россию и искусство Ингушетии, и пройти два теста по этим темам, которые будут опубликованы на странице учреждения в «Инстаграм» в течение этого дня. Первый тест уже в шапке профиля.