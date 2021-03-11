Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал план мероприятий на ближайшие две недели

До 15 марта экскурсоводы мемориального комплекса будут проводить лекции для учащихся общеобразовательных учреждений на тему «Женщины Ингушетии в Великой Отечественной войне».

13 марта начнет свою работу видеовыставка «Навеки вместе», посвященная Дню единения Ингушетии с Россией.

17 марта в рамках празднования Дня единения Ингушетии с Россией состоится интеллектуальная игра «Земля моих отцов и дедов».

18 марта ко Дню вхождения Крыма в состав Российской Федерации откроется выставка «Крым — частичка Родины».

24 марта состоится беседа молодёжи с представителями отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Ингушетии «Экстремизму и терроризму — НЕТ».

«В течение месяца экскурсоводы мемориального комплекса будут читать лекции в учебных заведениях на тему «Славные сыны Отечества», посвященные 76-летию Великой Победы, и, конечно же, проводить экскурсии для посетителей по постоянно действующим экспозициям и временным выставкам. Будем рады всем!» — говорят музейные работники.