Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал план мероприятий на ближайшие две недели

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал на своей странице в «Инстаграм» план мероприятий на ближайшие две недели.

До 15 марта экскурсоводы мемориального комплекса будут проводить лекции для учащихся общеобразовательных учреждений на тему «Женщины Ингушетии в Великой Отечественной войне».

13 марта начнет свою работу видеовыставка «Навеки вместе», посвященная Дню единения Ингушетии с Россией.

17 марта в рамках празднования Дня единения Ингушетии с Россией состоится интеллектуальная игра «Земля моих отцов и дедов».

18 марта ко Дню вхождения Крыма в состав Российской Федерации откроется выставка «Крым — частичка Родины».

24 марта состоится беседа молодёжи с представителями отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Ингушетии «Экстремизму и терроризму — НЕТ».

«В течение месяца экскурсоводы мемориального комплекса будут читать лекции в учебных заведениях на тему «Славные сыны Отечества», посвященные 76-летию Великой Победы, и, конечно же, проводить экскурсии для посетителей по постоянно действующим экспозициям и временным выставкам. Будем рады всем!» — говорят музейные работники.

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