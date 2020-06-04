Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии ко Дню образования республики проведет игру онлайн «Земля моих отцов и дедов»

Игра пройдет на страницах мемориала в «Фейсбуке» и «Инстаграм» сегодня, 4 июня, с 16:00 до 18:00. В течении двух часов участники должны будут ответить на 40 вопросов, касающихся республики. Первого участника, ответившего правильно на все вопросы, ждут памятные сувениры.

Ссылка на тест появится в шапке профиля в 16:00.