Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии проводит дни открытых дверей

Жители и гости республики могут бесплатно посетить музей. Сотрудники мемориального комплекса проведут для всех желающих экскурсии по экспозициям «Памяти трагических событий осени 1992 года» и «23 февраля 1944 года. Так это было».

«В эти дни мы скорбим по нашим отцам и матерям, братьям и сестрам, старикам и детям, ставшим жертвами страшной бойни, произошедшей в 1992 году в Пригородном районе Северной Осетии. 30 октября объявлено в Ингушетии Днем памяти жертв трагических событий осени 1992 года, также в этот день в России чтят память всех жертв политических репрессий», - рассказал сотрудник мемориального комплекса.