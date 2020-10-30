Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии проводит дни открытых дверей

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 30 и 31 октября пройдут дни открытых дверей, сообщила пресс-служба учреждения.

Жители и гости республики могут бесплатно посетить музей. Сотрудники мемориального комплекса проведут для всех желающих экскурсии по экспозициям «Памяти трагических событий осени 1992 года» и «23 февраля 1944 года. Так это было».

«В эти дни мы скорбим по нашим отцам и матерям, братьям и сестрам, старикам и детям, ставшим жертвами страшной бойни, произошедшей в 1992 году в Пригородном районе Северной Осетии. 30 октября объявлено в Ингушетии Днем памяти жертв трагических событий осени 1992 года, также в этот день в России чтят память всех жертв политических репрессий», - рассказал сотрудник мемориального комплекса.

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