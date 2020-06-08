Здоровье

Медицинский центр «Синай» на базе курорта «Армхи» возобновил свою работу

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В рамках первого этапа выхода из режима самоизоляции в Ингушетии с 8 июня возобновляют работу медицинские центры, в том числе центр «Синай» на базе курорта «Армхи».

«Расположенный в живописнейшем уголке Ингушетии, где каждый сантиметр пропитан свежим горным воздухом и живительной силой природы, курорт «Армхи» — лучшее место для заботы о своём здоровье», — подчеркнули в Комитете по туризму региона.

Квалифицированные специалисты центра «Синай» работают с учётом всех предписаний Роспотребнадзора и соблюдения норм безопасности. Подробную информацию можно получить по номеру 8(928) 299-33-66.

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