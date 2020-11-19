Медицинским работникам, ведущим борьбу с Covid-19, предоставляется скидка на проезд в купейных вагонах поездов

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АО «Федеральная пассажирская компания» предоставляет медицинским работникам 50%-ную скидку на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава региона, скидка предоставляется в рамках реализации совместной программы холдинга «РЖД» и Министерства здравоохранения РФ по поддержке медицинских работников, ведущих борьбу с Covid-19. Период действия акции с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года.

Для получения 50-процентной скидки на поездку до места назначения и обратно медицинским работникам необходимо зарегистрироваться в электронной регистрационной форме по интернет-ссылке (https://anketolog. ru/fps_medicam) с указанием должности, города проживания и места работы, а также электронного адреса для направления индивидуального промокода; осуществить подписку на аккаунты АО «ФПК» в социальных сетях «Лучше поездом» для дальнейшего получения информации о предоставляемых социальных предложениях компании. Оформить проездные документы и совершить поездки по промокоду возможно по 1 апреля 2021 года в билетных кассах АО «ФПК» и на сайте ОАО «РЖД».

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