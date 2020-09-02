Медаль в честь 250-летия единения с Россией будут вручать в Ингушетии за вклад в развитие региона

«Обладателями награды станут общественники, благотворители. Ее будут вручать людям, имеющим заслуги в сферах культуры, спорта, образования, научно-исследовательской деятельности, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защите Отечества», — сказал собеседник издания.

Аверс медали украшают Столовая гора, олицетворяющая республику, и гора Казбек, которая символизирует Россию. Ниже расположен герб России 1770 года, то есть времен добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства. На оборотной стороне размещен Государственный герб республики.

По данным пресс-службы, в феврале Банк России выпустил памятную монету из драгоценного металла «250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства». 17 марта, в памятный день, в обращение поступила коллекционная марка.

В 1770 году представители ингушского народа приняли историческое решение войти в многонациональную семью народов и принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт (Тарское) Пригородного района, на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).

Как сообщалось ранее, 250-летие единения Ингушетии с Россией отпразднуют осенью на обновленном стадионе в городе Сунжа.

По данным Минкультуры республики, одним из главных пунктов праздничной программы станет театрализованное представление кавалерийского полка Президента РФ под открытым небом на обновленном стадионе. Сценарный план спектакля-представления из восьми картин уже готов. Каждая из них повествует об определенном этапе истории Ингушетии. Кроме президентского кавалерийского полка в мероприятии поучаствуют всадники республиканского конного клуба «Дикая дивизия», представители спорта, культуры, искусства.

Планируется создать декорации горных хребтов, родовых башен ингушей, которые будут оживлять голограммы летящих орлов и старцев, принимающих присягу о добровольном вхождении в состав России. В шатрах местные рукодельницы представят национальные костюмы ручной работы, а мастера скульптуры и живописи — картины с горными пейзажами, холсты, повествующие об ингушском эпосе и миниатюрные копии башенных комплексов.

Событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции было решено перенести на осень.