Мечети Ингушетии будут обеспечены властями защитными масками и дезинфицирующими средствами

«Мы обсудили с духовенством, и, если не будет резкого скачка, планируется открытие мечетей 12 июня. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поставил задачу, чтобы мы обеспечили все мечети масками и дезинфицирующими средствами. Также мы рекомендовали сделать специальную разметку для соблюдения прихожанами социальной дистанции», — сказал Илезов.

Также духовенство будет призывать людей старше 65 лет, а также чувствующих недомогание, людей с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения мечетей до полной стабилизации обстановки.

По данным оперативного штаба республик, в Ингушетии фиксируется снижение заболеваемости. С 30 марта в регионе умерли 62 человека, выздоровели 1 657.