Мечети Ингушетии будут обеспечены властями защитными масками и дезинфицирующими средствами
Власти Ингушетии намерены обеспечить защитными масками и дезинфицирующими средствами все мечети республики, в которых впервые после начала пандемии планируется провести коллективные пятничные молитвы 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера региона Михаила Илезова.
«Мы обсудили с духовенством, и, если не будет резкого скачка, планируется открытие мечетей 12 июня. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поставил задачу, чтобы мы обеспечили все мечети масками и дезинфицирующими средствами. Также мы рекомендовали сделать специальную разметку для соблюдения прихожанами социальной дистанции», — сказал Илезов.
Также духовенство будет призывать людей старше 65 лет, а также чувствующих недомогание, людей с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения мечетей до полной стабилизации обстановки.
По данным оперативного штаба республик, в Ингушетии фиксируется снижение заболеваемости. С 30 марта в регионе умерли 62 человека, выздоровели 1 657.