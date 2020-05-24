Благотворительность

Mеценат Башир Куштов подарил спортивный инвентарь ФОКy города Карабулак

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Известный ингушский меценат Башир Куштов подарил физкультурно-оздоровительному комплексу города Карабулак новый современный спортивный инвентарь.

Об этом сообщил советник министра спорта Ингушетии, президент спортивного клуба «Кушт» Магомед Мусаев, который передал в ФОК канаты, мячи для игровых видов спорта и боксерские груши.

Стоит отметить, что ранее Магомед Мусаев посещал карабулакский спорткомплекс вместе с министром спорта региона Али Дошхоклоевым.

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