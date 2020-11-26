Хоккей

Меценат Ахмед Келигов подарил игровую форму детской хоккейной команде Ингушетии

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У детской хоккейной команды «Асса» появилась собственная форма. Комплекты игровой одежды юным мастерам шайбы вручил благотворитель Ахмед Келигов.

Дизайн получился говорящим. На футболках изображен пейзаж горной Ингушетии — скалистые вершины и бурный водный поток одноименной реки. Ледовые рыцари также обзавелись собственным талисманом. Им стал обитатель «Ассы» — форель по имени Эски, который держит в руках хоккейную клюшку.

Как рассказал в интервью нашей газете тренер команды Александр Плотников, несмотря на то, что хоккеисты тренируются уже 4 года, а с декабря 2019 года участвуют в турнирах, вопрос пошива собственной игровой формы до сих пор оставался нерешенным.

Узнав об этом, руководитель ООО «Парадиз-М» Ахмед Келигов, который, к слову сказать, сам является хоккеистом-любителем, вызвался помочь юным коллегам по увлечению.

«В скором времени мы планируем принять участие в турнире, поэтому подарок Ахмеда Тугановича нам как нельзя кстати», — заявил Плотников.

Руководитель республиканского хоккейного центра Ваха Аушев, в свою очередь, поблагодарил мецената за неравнодушное отношение и помощь в развитии хоккейного движения в регионе.

Напутствуя юных хоккеистов, он отметил, что они должны четко понимать, что дисциплина и регулярные тренировки — это путь к успеху.

«Вы не просто ходите на тренировки. За вас беспокоятся ваши родители, тренер, руководство арены и неравнодушные люди, как Ахмед. От вас же требуется быть дисциплинированными, соблюдать режим, слушаться тренера и выполнять все его установки. Без этого никогда не будет результата», — подчеркнул Аушев.

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