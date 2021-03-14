МЧС по Ингушетии приглашает принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения»

Это — уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, любовь к Родине, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде, отмечается на сайте чрезвычайного ведомства.

«В этом году тематика фестиваля, организованного в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, — «МЧС России: Мужество — Честь — Спасение», «Героям спасения посвящается», «35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей радиационной катастрофы современности», — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по республике Исса Катиев.

По его словам, к участию в фестивале допускаются учащиеся образовательных организаций, детских кружков, секций и иных творческих коллективов в возрасте от 7 до 18 лет — индивидуально или коллективно. В программу фестиваля включены конкурсы изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчеств.

Катиев напомнил, что заявки и творческие работы для участия в I этапе конкурса принимаются до 31 марта 2021 года на электронную почту отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по региону prsri@mail. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-13-45.

Победители первого этапа фестиваля примут участие во втором этапе, проводимом в Москве.

Награждение победителей пройдет 15 мая этого года в ходе заключительного гала-концерта фестиваля, который планируется провести в выставочном центре «Патриот» в рамках ХIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021».