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МЧС по Ингушетии предупреждает о лавинной опасности

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В эти дни, до 18 часов 26 февраля текущего года в горах Ингушетии выше 1500 метров лавиноопасно, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы.

В чрезвычайном ведомстве призвали гостей и жителей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, выходя в горы, тщательно выбирать маршрут, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Телефон экстренных служб «112». Телефон доверия главного управления МЧС по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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