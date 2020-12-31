МЧС по Ингушетии переходит на усиленный режим работы

На случай возникновения чрезвычайной ситуации и происшествий утверждены планы взаимодействия и применения сил и средств РСЧС. Общая численность группировки, ежедневно заступающей на боевое дежурство, составляет более 560 человек и 147 единиц техники, в том числе от МЧС — более 120 человек и 27 единиц техники.

Сотрудники чрезвычайного ведомства республики обеспечат безопасность в местах запуска новогодних салютов в городах Магасе, Малгобеке и Назрани.

Кроме того, особое внимание будет уделяться вопросам обеспечения безопасности на объектах горнолыжного курорта «Армхи».

Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России. В этот период возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в домашних условиях, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы, пиротехническую продукцию, отмечается в релизе пресс-службы регионального чрезвычайного ведомства.