МЧС Ингушетии предупреждает жителей региона о гололедице
В среду, 17 февраля, в Ингушетии местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах — сильные осадки. На дорогах гололедица (снежный накат), предупреждает МЧС по республике.
Ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 10 метров в секунду. В горной части — южной четверти с порывами до 15-17 метров в секунду.
Температура днем −3 — 8°, в отдельных районах до 0°.
В горных районах выше 2000 метров — лавиноопасно.
В МЧС водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии.