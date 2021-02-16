МЧС Ингушетии предупреждает жителей региона о гололедице

Ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 10 метров в секунду. В горной части — южной четверти с порывами до 15-17 метров в секунду.

Температура днем −3 — 8°, в отдельных районах до 0°.

В горных районах выше 2000 метров — лавиноопасно.

В МЧС водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии.