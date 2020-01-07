Прогноз

МЧС Ингушетии предупреждает о тумане и гололеде

0

На период с 18 часов 7 января до 18.00 мск 8 января в Ингушетии облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега.

Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер — переменных направлений 4-9 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Чрезвычайное ведомство обращается к автолюбителям: в условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч соблюдайте правило дорожного движения. А, если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться.

Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени, чем впоследствии жалеть об опрометчивом решении ехать вслепую, отметили в МЧС по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пройдет II этап первенства ЮФО и СКФО по хоккею с шайбой среди юношей
Площадки ремесленников для привлечения туристов планируется открыть в Ингушетии
Калиматов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев переходит в «Рубин»
В Ингушетии загорелся жилой вагончик, никто не пострадал
Более 331 млн рублей выделено Ингушетии в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения»
В 2020 году в Ингушетии планируется ликвидация еще одной свалки в рамках нацпроекта «Экология»
В Ингушетии определились победители шахматного турнира памяти генерала Эльберта Нальгиева
Гастрономический, религиозный и экологический виды туризма будут развивать в Ингушетии в 2020 году
Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту ДТП с пострадавшим из соседней республики
В Ингушетии пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей

Главное

Яндекс.Метрика

 