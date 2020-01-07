МЧС Ингушетии предупреждает о тумане и гололеде

Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер — переменных направлений 4-9 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Чрезвычайное ведомство обращается к автолюбителям: в условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч соблюдайте правило дорожного движения. А, если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться.

Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени, чем впоследствии жалеть об опрометчивом решении ехать вслепую, отметили в МЧС по Ингушетии.