МЧС Ингушетии предупредило о лавинной опасности

В чрезвычайном ведомстве призвали гостей и жителей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, выходя в горы, тщательно выбирать маршрут, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Телефон доверия главного управления МЧС по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.