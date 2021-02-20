МЧС

МЧС Ингушетии объявило штормовое предупреждение о лавинной опасности

0

МЧС Ингушетии сообщает, что в период с 18:00 20 февраля до 18:00 23 февраля в горах Ингушетии выше 1500 м лавиноопасно.

«Просьба не выходить в горы в снегопад и непогоду, а при нахождении в горах, следить за изменением погоды. Выходя в горы, необходимо знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по региону, направленном в газету «Ингушетия».

Телефон экстренных служб «112». Телефон доверия главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
В Ингушетии запущен новый общереспубликанский туристический портал
В Ингушетии будет учреждено отделение клуба лидеров «Будущее Кавказа»
Жителей Магаса предупредили об ответственности за невывоз строительного мусора
Власти Карабулака окажут материальную помощь погорельцам и малоимущим
Заместитель главного судебного пристава Ингушетии проведёт 24 февраля приём граждан
В Ингушетии в СИЗО-1 прошла плановая проверка соблюдения прав заключенных
Юные ингушские борцы вольного стиля готовятся к Первенству России
Глава бандргруппы ответит в суде за нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера
В Ингушетии отработают механизмы взаимодействия ведомств при возникновении лесных пожарах
Из 11 миллиардов рублей долгов Ингушетия уже погасила больше половины суммы

Главное

Яндекс.Метрика

 