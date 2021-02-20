МЧС Ингушетии объявило штормовое предупреждение о лавинной опасности

«Просьба не выходить в горы в снегопад и непогоду, а при нахождении в горах, следить за изменением погоды. Выходя в горы, необходимо знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по региону, направленном в газету «Ингушетия».

Телефон экстренных служб «112». Телефон доверия главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. 8 (8734) 55-99-99.