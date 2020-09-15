Маткапитал

Материнский капитал в 2021 году планируют проиндексировать на 3,7%

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В следующем году планируется индексировать материнский капитал, исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года, на 3,7%, сообщает портал гарант. ру.

Следовательно, размер маткапитала в 2021 году может составить: на первого ребенка — 483 882 руб.; на второго ребенка — 639 432 руб., если на первого семья не получала маткапитал; размер доплаты на второго ребенка, если семья получила маткапитал на первого ребенка, составит 155 550 руб.

Всего на материнский капитал в проекте бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланированы средства в сумме 443,3 млрд руб. С учетом прогноза рождаемости в следующем году право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей.

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