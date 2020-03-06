Мать и трое детей отравились в Ингушетии угарным газом

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в 5 утра в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Назрановского района о том, что в Ингушскую республиканскую клиническую больницу поступило 4 человека с признаками отравления угарным газом.

В ходе выезда аварийной бригады газовой службы установлено, что причина отравления — эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались три человека и одна единица техники.