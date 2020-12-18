Мастерская «Истинг» приглашает желающих научиться искусству войлочного ковроделия

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Мастерская «Истинг», функционирующая в Республиканском Доме народного творчества Ингушетии, приглашает желающих научиться искусству войлочного ковроделия, сообщает пресс-служба учреждения.

Мастерская, руководителем которой является доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Дзарахова, работает на базе РДНТ с 2018 года. За это время Зейнеп Магомет-Тагировна выпустила около 20 мастериц и в свою команду с удовольствием принимает любого желающего.

На этой неделе изъявили желание научиться древнему искусству ингушей студентки профтехучилища, которым Зейнеп Дзарахова доверила собрать композицию «Той-юрт». Работа ведется по технологии «хет-ферт», то есть «сшивание войлочных орнаментов».

Как рассказала руководитель мастерской «Истинг», обучение сопровождается информацией об этнографии ингушского народа и историей развития ковроделия.

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