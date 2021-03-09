Мастера искусств Ингушетии поздравили жительниц республики с Международным женским днем праздничным концертом

На мероприятии присутствовали главы министерств и районов, представители ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, молодежь и дети. Почетными гостями на праздничном концерте стали Глава республики Махмуд-Али Калиматов и заместитель председателя правительства Марьям Амриева.

Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к собравшимся в зале представительницам прекрасного пола, подчеркнул, что в ингушском обществе женщина испокон веков занимала особое место, к ней всегда относились с особым почтением и уважением.

«Во многом благодаря воле к жизни и самоотверженности ингушских женщин поддерживался дух нашего народа в трудные времена. И сегодня женщины Ингушетии играют неоценимую роль в утверждении стабильности в нашем обществе, укреплении и процветании республики», — сказал Глава Ингушетии и пожелал всем женщинам как можно больше улыбок и цветов, мира, любви и благополучия.

После торжественной речи состоялось вручение почетных наград и подарков наиболее отличившимся работникам в различных сферах деятельности.

Далее мероприятие продолжилось торжественным концертом, на котором выступили артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, Культурно-технического центра Магаса, Студии эстрады и мужской вокальный ансамбль «Лоаман оаз».

Мастера вокала и музыки исполнили полюбившиеся всем ингушские и российские музыкальные композиции. Свои лучшие хореографические номера представил Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», который закружил всех в зажигательном ритме ингушской лезгинки.

Ингушский академический симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Чеченской Республики Ильи Петренко исполнил несколько музыкальных композиций из народного музыкального творчества ингушей в классическом стиле, чем вызвал продолжительные бурные овации. Заряд позитива и юмора зрителям подарили актеры студии «Барт».

Вышел на сцену в качестве исполнителя и министр культуры Темерлан Дзейтов, исполнивший полюбившиеся всем свои музыкальные хиты, чем вызвал неподдельный восторг у виновниц торжества.

«Мне было очень приятно сегодня, после долгого перерыва в общении со зрителем, находиться на этой сцене и иметь возможность лично спеть и поздравить с этим прекрасным праздником наших женщин. Во все времена ингушская женщина занимала особое место в обществе, к ней относились с почтением и уважением. Она всегда была, есть и остается для нас великой труженицей, хранительницей домашнего очага, символом добра, милосердия, любви, красоты, справедливости и понимания. На ее духовной силе и в великом терпении зарождался непреклонный дух ингушского народа», — отметил министр.