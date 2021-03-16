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Мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров представил свои работы на чемпионате WorldSkills

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Методист отдела декоративно-прикладного искусства Республиканского дома народного творчества Ингушетии Юсуп Цуров представил в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже, где в эти дни проходит VIII региональный этап ежегодного чемпионата WorldSkills, свои авторские работы и работы своих учеников.

«Нужно отметить, что прикладное искусство, которому в настоящее время на базе ДК сельского поселения Новый Редант под началом Юсупа Цурова обучаются более 50-ти детей, стало ориентиром в выборе профессии для большинства из них», — рассказали в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Напомним, 15 марта чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал одновременно во всех средних специальных образовательных учреждениях Ингушетии. WorldSkills — международная организация, продвигающая профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение.

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