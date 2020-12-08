Коронавирус

Массовая вакцинация от коронавируса в Ингушетии стартует в январе

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Вакцинация против COVID-19 намечена на следующий месяц, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Майя Цолоева.

«Массовая вакцинация населения республики будет проводиться при поступлении вакцины, то есть в январе», — сказала журналистам Цолоева.

По ее словам, прививки жителям будут делать бесплатно и на добровольной основе.

На текущий момент в регионе готовятся места для хранения вакцины от коронавируса согласно требованиям Роспотребнадзора РФ.

Напомним, по состоянию на 8 декабря всего проведено скрининговых исследований на коронавирус — 146 331. По результатам исследований — 10 132 впервые установленных диагноза COVID-19.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов решил продлить противоэпидемический режим по COVID-19 на полтора месяца в связи с распространением коронавируса. Запрет на проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 января включительно.

Карантин в Ингушетии, в том числе школах, детсадах, вводился с 17 марта согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

С 10 августа по указу руководителя региона ввели третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории республики при соблюдении масочного и дезинфекционного режима.

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