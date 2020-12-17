Массовая вакцинация необходима, считает Владимир Путин

Путин напомнил, что вакцины, которые поступают сейчас в гражданский оборот, предусмотрены для людей определенного возраста, а до таких, как он сам, пока не добрались.

«Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал Президент.

Что касается массовой вакцинации, то Путин считает, что она необходима.

«То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет, и, повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — заключил он, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Президент поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, другая — Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, отмечает ТАСС.