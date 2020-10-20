Масштабный ремонт в доме ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова близится к завершению

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Масштабный ремонт, проводимый администрацией Назрани в доме ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова, близится к завершению.

Ремонтные работы были начаты по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Так, в ходе ремонта было выполнено множество различных работ — как внутренних, так и внешних.

«В течение следующих недель при поддержке правительства республики мы также проведём замену кровельного покрытия, и ремонт будет полностью завершён», — заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев.

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