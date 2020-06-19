Благотворительность

Масштабная благотворительная акция в Карабулаке охватит одну тысячу семей

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В Карабулаке началась раздача продуктов питания для малообеспеченных семей, сообщила пресс-служба администрации города.

Гуманитарная помощь поступила из ОАЭ. Эта ближневосточная страна решила поддержать таким образом кавказские регионы в период пандемии коронавируса. Карабулаку досталось по 10 тонн пшеничной муки, сахара и риса.

Указанные продукты выделяются семьям с низким достатком, которые состоят на учёте в мэрии в качестве малоимущих. Предполагается, что масштабная благотворительная акция охватит одну тысячу карабулакских семей. Для получения данной помощи необходимо обратиться в социальный отдел администрации города.

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