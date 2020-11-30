Машину, на которой скрылись преступники после обстрела мужчины в Ингушетии, нашли сгоревшей

«Полицейские на северо-западной окраине сельского поселения Барсуки обнаружили остов полностью сгоревшего автомобиля «ВАЗ-21115» без номерных знаков, с вырезанными агрегатными данными в моторном и багажном отсеках», — сказал собеседник издания.

По его данным, машина доставлена на территорию отдела полиции по Назрановскому району.

По данному факту стражи правопорядка проводят проверку.

Как уточнил «Ингушетии» осведомленный источник, по предварительным данным, на этой машине скрылись расстрелявшие недавно автомобиль жителя Назрановского района.

Чтобы скрыть улики и следы, злоумышленники подожгли автомобиль.

Сейчас проводится экспертиза обнаруженного транспортного средства.

По данным СУ СКР по республике, 27 ноября примерно в 12 часов в сельском поселении Экажево неизвестный, передвигавшийся, предположительно, на автомобиле «ВАЗ-21115», из огнестрельного оружия обстрелял «Ладу Гранта» под управлением 38-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.