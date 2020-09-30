Марем Котиева представит Ингушетию на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов

В рамках мероприятия, учредителями и организаторами которого являются Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова, состоится совещание с руководителями Домов народного творчества.

В рамках форума свое творчество представят театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли и духовые оркестры со всех регионов России. В программе также различные мастер-классы и творческая встреча с известным артистом цирка и актёром, ныне директором Екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов реализуется в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»). По его итогам 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат гранты национального проекта «Культура».