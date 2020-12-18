Малый ракетный корабль «Ингушетия» на боевых учениях успешно уничтожил макеты плавающих мин

«Экипаж малого ракетного корабля форсировал район с минной опасностью по протраленной полосе, после чего расчеты артиллерийской боевой части МРК «Ингушетия» выполнили боевое упражнение, уничтожив макеты плавающих мин», — сказано в сообщении ЧФ.

Также отмечается, что на первом их этапе экипаж «Ивана Антонова» выполнил учебную постановку минных заграждений на предполагаемом маршруте следования условного противника.

«Наряду с временным нормативом проверялась точность установки минного поля в заданном районе. В ходе второго этапа учений экипаж тральщика отработал задачу по проведению противоминной разведки и проделал проход в минных заграждениях условного противника для МРК «Ингушетия», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что спуск на воду восьмого в серии малого ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия» состоялся в 2019 году на территории АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

МРК проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море». Судна оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК».