Малый и средний бизнес Ингушетии: помощь, цифры, тренды

И сейчас, в постпандемийный период, когда бизнес «оживает» и деловая активность возвращается к докризисному уровню начала прошлого года, важна его разносторонняя поддержка.

О том, как быстро зарегистрировать бизнес и выбрать зарплатный проект, какие меры господдержки сейчас доступны и с помощью каких «плюшек» грамотно вести дела — в нашем материале.

Зарегистрировать бизнес за 30 минут

Для начинающих предпринимателей регистрация бизнеса и открытие расчётного счёта — сложный и ответственный этап. Раньше примерно до 9 дней уходило на заполнение и подачу документов, оплату госпошлин, покупку электронной цифровой подписи, оплату услуг нотариуса, подачу заявления на выбор системы налогообложения, открытие расчётного счета.

Теперь с помощью услуги «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) СберБанка и «Деловой среды» все необходимые процедуры можно сделать за 30 минут при минимальном перечне документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, доступ в СберБанк Онлайн, а также смартфон (IOS или Android). Срок ожидания готовых документов из ФНС занимает от 3 дней. После получения документа о регистрации юридического лица автоматически появляется возможность открытия расчетного счета без визита в банк.

Услуга доступна для граждан, регистрирующихся в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.

«СберБанк в Ингушетии — ключевой финансовый партнёр для развития бизнеса: почти 2 тысячи предпринимателей доверили нам свои финансы, из них 97% — представители малого и среднего бизнеса, который является основой экономического и социального развития Республики. Теперь с помощью технологических решений РБиДОС мы регистрируем ИП и ООО с одновременным открытием счёта», — рассказал управляющий Ингушским отделением Сбербанка Тимур Борисович Шадыжев.

Зарплатный проект без визита в банк

Зарплатный проект — это банковская услуга для предприятий и ИП по автоматическому зачислению заработной платы, командировочных и премий на карты сотрудников. Также работодателю предоставляется программное обеспечение для формирования платёжных поручений, расчёта размера аванса и зарплаты, что снижает нагрузку на бухгалтера, сокращает бумажный документооборот и расходы на хранение, перевозку и выдачу наличных.

В Ингушетии подключились к зарплатному проекту СберБанка уже 627 организаций, что позволяет их сотрудникам получить доступ к льготным условиям на продукты и услуги банка, в том числе на потребительские кредиты и ипотеку, современные платёжные сервисы. За каждым предприятием закреплён персональный менеджер СберБанка, и каждый сотрудник может индивидуально проконсультироваться при необходимости. Подключить зарплатный проект можно дистанционно.

Госпрограммы — действенный механизм

Когда в апреле прошлого года государство и банки запустили ряд льготных программ, не было понимания, насколько они могут помочь бизнесу и непосредственно сотруднику компаний.

Но уже спустя несколько недель они стали прямой и основной поддержкой для бизнес-сообщества. Наибольший спрос на них фиксировался в первые месяцы после введения режима самоизоляции. Но многие госпрограммы, которые были популярны в Ингушетии, завершены в прошлом году.

Сегодня же действует ряд других льготных предложений для бизнеса: например, программа льготного финансирования МСП, реализуемая Министерством экономического развития РФ (МЭР). В январе этого года в неё были внесены важные изменения — кредитные договоры теперь могут быть заключены по ставке не более 7%. В прошлом году максимальная ставка была равна 8,5%.

«Профинансировать через банк свой бизнес от 500 тысяч до 2 млрд рублей могут представители малого и среднего предпринимательства Ингушетии. Срок кредитования при пополнении оборотных средств — до 3 лет; на инвестиционные цели — до 10 лет. А также можно рефинансировать ранее выданные кредиты, подходящие под условия программы», — добавил Тимур Шадыжев.

Для сельскохозяйственных предприятий доступна программа Министерства сельского хозяйства РФ (МСХ): краткосрочное кредитование до 1 года в размере не более 1,2 млрд рублей и инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по ставке не более 5% годовых. Предпринимателям сразу выдаётся кредит по льготной ставке, все коммуникации с Минсельхозом России ведет банк.

Как принимать оплату без наличных

В нашу цифровую эпоху оплачивать товары и услуги банковской картой просто и удобно. И покупатели всё чаще выбирают такой вид оплаты. Его второе название — эквайринг. Плюсы в установке pos-терминалов очевидны: не нужно составлять кассовые документы и дополнительно тратить время и деньги на инкассацию денежных средств. Причем, платёжные карты бывают не только дебетовыми, но и кредитными. То есть возможность расплатиться кредиткой при отсутствии в конкретный момент свободных наличных денег увеличивает платежеспособность населения, а компаниям — приносит дополнительную выручку.

Из торговой точки никто не уйдёт снимать наличные, не передумает возвращаться и не найдёт конкурентов по пути. И покупка не сорвётся из-за того, что у кассира нет сдачи. Разменивать купюры, переводить деньги на карту продавца-физлица, добирать ненужные товары на необходимую сумму — всё это лишние хлопоты для клиента.

А время? Эквайринг экономит и его. Значительно больше времени уходит на то, чтобы принять наличные, открыть кассу и отсчитать сдачу, чем на то, чтобы нажать несколько кнопок на кассе и терминале. А оплата смартфоном или смарт-часами происходит ещё быстрее, чем банковской картой. И, конечно, не стоит забывать о безопасности расчётов: полностью исключается риск оплаты товара или услуги фальшивыми купюрами.

В Ингушетии платёжные терминалы СберБанка установлены в торговых точках, учреждениях здравоохранения и образования, на заправках, в кафе и ресторанах. К концу 2019 года в Республике работало 467 устройств, а сегодня — 649. Этот показатель увеличился на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И до конца 2021 года количество pos—терминалов достигнет отметки в 1000 единиц.

Управляйте бизнесом со смартфона

Сервис СберБизнес — это веб-версия и мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Эти каналы независимы друг от друга. Основные пользователи веб-версии — бухгалтеры и сотрудники компаний среднего и крупного бизнеса. Мобильным же приложением пользуются чаще руководители и собственники бизнеса, поэтому основной фокус при его разработке был на совершении всех пользовательских сценариев в одном приложении. Сейчас предприниматель может совершать все необходимые действия по управлению своим бизнесом со смартфона: оплачивать налоги, проверять контрагентов, оформлять кредиты, консультироваться с юристом, вести бухгалтерию, выставлять счета и продвигать свой бизнес в цифровых каналах рекламы.

«СберБизнес (App Store или Google Play) — это продолжение первой версии Сбербанк Бизнес Онлайн, которая помогала клиентам работать с транзакционными продуктами. Задачи актуальной версии шире: Сбер выступает в качестве ключевого партнёра в решении важных и значимых бизнес-вопросов клиентов. И сделать это помогают самые инновационные и передовые технологии», — прокомментировал Тимур Борисович Шадыжев.

Экосистема Сбера — помощник для руководителя

Сбер продолжает выводить сервисы в удобные для клиентов каналы и обеспечивать их «бесшовное» использование. Так, например, запущен «Комплаенс-помощник», предоставляющий клиенту информацию о возможных рисках по банковским операциям в соответствии со 115-ФЗ. Воспользовавшись сервисом, компания получает комплаенс-отчёт с мониторингом операций и персональными рекомендациями, а также индивидуальную консультацию с менеджером СберРешений.

Второй помощник — услуга «Юрист для бизнеса». Это юридическая поддержка предпринимателей 24 часа в сутки. Огромный опыт профессионалов сервиса позволяет находить оптимальные решения даже в запутанных юридических вопросах, при этом исключается необходимость содержать штатного юриста.

Полезное приобретение для бизнеса — и сервис телемедицины СберЗдоровье. Он способствует росту производительности труда сотрудников за счёт возможности консультации с врачами в режиме онлайн. Поход к врачу отнимает более двух часов, а дистанционная консультация длится 10 — 15 мин.

А для быстрого поиска и подбора персонала на помощь клиенту придёт сервис Работа.ру. На сайте представлены массовые позиции, вакансии специалистов, менеджеров среднего звена, а также топ-менеджеров. А дополнительные сервисы, такие как «Автоподбор резюме», делают процесс поиска сотрудников гораздо более быстрым и удобным.

Современный образ жизни и бизнес уже не похожи на тот, который вели в Ингушетии ещё несколько лет назад. Технологический прогресс при этом сильно отражается и на предпринимателях. И те, кто быстрее конкурентов внедрит инновационные цифровые сервисы и адаптируется к современным условиям, станут драйвером развития экономики Ингушетии, получат конкурентное преимущество и значительно повысят свою прибыль.