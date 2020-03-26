Малому и среднему бизнесу предоставят налоговые послабления, а также кредитные каникулы на полгода

Президент отметил, что для ряда компаний в отдельных отраслях стало проблематичным продолжать устойчивую работу и сохранять стабильность в выполнении своих обязательств перед сотрудниками из-за сокращения заказов, а как следствие и снижением объема выручки. В настоящее время, по его словам, наиболее уязвимы компании малого и среднего бизнеса, а также микропредприятия. Именно для них Владимир Путин предложил предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, сроком на полгода. Для микропредприятий помимо этого будет также предусмотрена отсрочка по страховым взносам в ФСС.

Для поддержки доходов работников малого и среднего бизнеса глава государства предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15%. Пониженная ставка будет распространяться только на ту часть зарплаты, которая превышает МРОТ. Если выплачиваемая зарплата равняется минимальному размеру или ниже МРОТ, то такая льгота применяться не будет. Путин подчеркнул, что пониженная ставка будет введена не на несколько месяцев, а на перспективу. Таким образом, будет создан долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

Вместе с налоговыми послаблениями, для вышеуказанных организаций предлагается ввести полугодовые кредитные каникулы. Также правительству РФ и Банку России поручено разработать и другие меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.

Еще одна мера поддержки малого бизнеса — мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Он будет установлен также на шесть месяцев.

Президент РФ обратил особое внимание, что указанные меры будут распространяться не на все организации, а только на те, которые работают в секторах, наиболее затронутых настоящей ситуацией, в частности в сфере услуг. Конкретный перечень отраслей будет составлен правительством, а в случае необходимости он будет расширен.