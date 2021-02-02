Малоимущих россиян не переведут на продовольственные карточки

«Введение продовольственных карточек, как одного из инструментов поддержки, правительством не обсуждается», — заявил журналистам пресс-секретарь главы Кабмина Борис Беляков.

Беляков напомнил, что сейчас в России работают различные программы и механизмы с упором на долгосрочные инструменты социальной поддержки отдельных категорий граждан. Но в большинстве случаев эти меры поддержки носят финансовый характер и полученными средствами граждане могут распоряжаться по своему усмотрению.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря главы правительства, «при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

Напомним, что ранее Минпромторг выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Кабмине, доклад с соответствующим предложением направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов еще в декабре прошлого года.

Суть разработанных мер заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, уточнил собеседник газеты.