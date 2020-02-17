Малоимущие семьи погорельцев в Ингушетии получили новое жилье

«По поручение Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в срочном порядке выделены квартиры гражданам, которые на протяжении почти года вынуждены были ютиться у своих родственников, снимать жилье, не имея нормальных условий, притом что на улице зима и в семьях имеются дети и инвалиды», — сказал представитель администрации.

Он отметил, что это решение принято по итогам рабочей встречи мэра Сунжи Хаваш-Багаудина Сапралиева с руководителями подрядных организаций и погорельцами барачного дома на улице Заводской по вопросу расселения.

Предоставить жилье в новых домах на улицах Менделеева и Рабочей для упомянутых семей согласился застройщик Мухарбек Илезов. По предложению главы города погорельцы выезжали на место для осмотра квартир. Они согласились с вариантами расселения, поскольку при выделении квартир учитывались индивидуальные особенности каждой семьи.

Горожане поблагодарили республиканские, муниципальные власти и застройщика за решение их главной проблемы. Они получили ключи от своих новых квартир.

Напомним, 10 июня минувшего года в Сунже произошло возгорание жилого барака. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Очевидец, который пытался своими силами потушить пожар до приезда расчетов, получил сильный порез руки.

Погорельцев предполагалось переселить в новые квартиры до конца прошлого года, но по некоторым причинам проблема оставалась нерешенной.