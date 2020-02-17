Малоимущие семьи погорельцев в Ингушетии получили новое жилье
Власти Сунжи по поручению Главы республики обеспечили жильем погорельцев, которые с июня прошлого года вынуждены были жить у родственников и съемных квартирах из-за пожара в одноэтажном доме барачного типа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.
«По поручение Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в срочном порядке выделены квартиры гражданам, которые на протяжении почти года вынуждены были ютиться у своих родственников, снимать жилье, не имея нормальных условий, притом что на улице зима и в семьях имеются дети и инвалиды», — сказал представитель администрации.
Он отметил, что это решение принято по итогам рабочей встречи мэра Сунжи Хаваш-Багаудина Сапралиева с руководителями подрядных организаций и погорельцами барачного дома на улице Заводской по вопросу расселения.
Предоставить жилье в новых домах на улицах Менделеева и Рабочей для упомянутых семей согласился застройщик Мухарбек Илезов. По предложению главы города погорельцы выезжали на место для осмотра квартир. Они согласились с вариантами расселения, поскольку при выделении квартир учитывались индивидуальные особенности каждой семьи.
Горожане поблагодарили республиканские, муниципальные власти и застройщика за решение их главной проблемы. Они получили ключи от своих новых квартир.
Напомним, 10 июня минувшего года в Сунже произошло возгорание жилого барака. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Очевидец, который пытался своими силами потушить пожар до приезда расчетов, получил сильный порез руки.
Погорельцев предполагалось переселить в новые квартиры до конца прошлого года, но по некоторым причинам проблема оставалась нерешенной.