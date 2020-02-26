Строительство

Малгобекский район Ингушетии обзавелся тремя ДК на 600 зрителей

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В трех сельских поселениях Малгобекского района построены новые объекты культуры с большими сценическими площадками и художественными мастерскими, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«В Малгобекском районе в ближайшее время введут в эксплуатацию три сельских ДК. Объекты построены по федеральной целевой программе «Культура». Здания возведены в сельских поселениях района Средние Ачалуки, Южное, Вежарий», — сказал представитель муниципалитета.

По его данным, речь идет о типовых строениях на 200 зрителей каждое с мастерскими и большими сценическими площадками. Проектом предусмотрены все условия для проведения кружковых занятий, культурно-массовых мероприятий, приобщения сельчан к народным ремеслам.

Накануне глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев побывал на одном из построенных объектов с инспекцией. Он оценил готовность здания к торжественному открытию, которое намечено на ближайшее время.

По итогам обхода объекта в адрес ответственных должностных лиц муниципального образования прозвучали поручения по благоустройству примыкающей к ДК территории.

Напомним, до конца текущего года подобные типовые здания планируется открыть во всех населенных пунктах Ингушетии.

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