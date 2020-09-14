Малгобекских артистов наградили почетными грамотами за вклад в развитие культуры

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В городской администрации Малгобека состоялось торжественное награждение почетными грамотами и подарками музыкантов группы «Престиж» и солистов Культурно-досугового центра, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мэр Мусса Галаев выразил слова благодарности музыкантам за проведение концертной программы к празднованию Дня города и 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

«Малгобек для меня — любимый и славный город, с которым связывают счастливые моменты моей жизни. Я приезжаю сюда с открытым сердцем и большим удовольствием», — сказал лидер группы «Престиж» Александр Чередниченко.

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях.

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