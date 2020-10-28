Малгобекские школьники провели акции «Надень маску — защити себя от Covid-19» и «Внимание, дети!»
Учащиеся школы № 20 г. Малгобека провели профилактические акции «Внимание, дети!» и «Надень маску — защити себя от гриппа и COVID-19».
В ходе мероприятия школьники напомнили жителям республики о важности и необходимости использования средств индивидуальной защиты в период пандемии COVID-19 и начала сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также раздали памятки по пропаганде соблюдения правил ПДД, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Акции организованы Министерством образования и науки республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, совместно с Региональным движением школьников, «Юнармией», Госавтоинспекцией г. Малгобека и родительским комитетом общеобразовательного учреждения.
Цель проведения акций — информирование населения о важности использования защитных масок в общественных местах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19 и формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения.