В ходе мероприятия школьники напомнили жителям республики о важности и необходимости использования средств индивидуальной защиты в период пандемии COVID-19 и начала сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также раздали памятки по пропаганде соблюдения правил ПДД, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Акции организованы Министерством образования и науки республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, совместно с Региональным движением школьников, «Юнармией», Госавтоинспекцией г. Малгобека и родительским комитетом общеобразовательного учреждения.

Цель проведения акций — информирование населения о важности использования защитных масок в общественных местах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19 и формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения.