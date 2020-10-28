Акция

Малгобекские школьники провели акции «Надень маску — защити себя от Covid-19» и «Внимание, дети!»

0

Учащиеся школы № 20 г. Малгобека провели профилактические акции «Внимание, дети!» и «Надень маску — защити себя от гриппа и COVID-19».

В ходе мероприятия школьники напомнили жителям республики о важности и необходимости использования средств индивидуальной защиты в период пандемии COVID-19 и начала сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также раздали памятки по пропаганде соблюдения правил ПДД, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Акции организованы Министерством образования и науки республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, совместно с Региональным движением школьников, «Юнармией», Госавтоинспекцией г. Малгобека и родительским комитетом общеобразовательного учреждения.

Цель проведения акций — информирование населения о важности использования защитных масок в общественных местах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19 и формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора»
В Малгобекском районе прошло мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий
В Ингушетии определили победителей детского конкурса по сбору макулатуры
Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев выступит на международном турнире Cold Wars 2 в Минске
Ингушский пауэрлифтер Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы
Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта
Илез Хашагульгов стал вторым на Всероссийском турнире по грэпплингу «Пять звёзд»
Ингушские спортсмены привезли пять медалей с межрегиональных соревнований по боксу в Ачхой-Мартане
Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира
Житель Ингушетии, пытавшийся вскрыть банкомат, обвиняется в повреждении имущества

Главное

Яндекс.Метрика

 