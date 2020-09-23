Малгобекские школьники пополнили ряды «Юнармии»

Мероприятие прошло на центральной площади ингушского города воинской славы. В честь этого события солисты Культурно-досугового центра Малгобека подарили собравшимся свои музыкальные номера, посвященные 75-летию Победы.

В завершение мероприятия были возложены цветы к Вечному огню в память о павших воинах Великой Отечественной войны.