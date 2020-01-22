Малгобек примет участие в общероссийском туристическом проекте «Поезд городов воинской славы»
В 2020 году благотворительный фонд «Посети Кавказ» планирует реализацию историко-туристического проекта «Поезд городов воинской славы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках проекта планируется запуск курсирующего поезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург с тематическим оформлением вагонов, которое рассказывает о вкладе городов воинской славы в победу в ВОВ и об их туристическом потенциале.
В проекте примет участие и Ингушетия, сообщили в региональном комитете по туризму. Информация о Малгобеке будет представлена в одном из вагонов поезда.