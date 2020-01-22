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Малгобек примет участие в общероссийском туристическом проекте «Поезд городов воинской славы»

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В 2020 году благотворительный фонд «Посети Кавказ» планирует реализацию историко-туристического проекта «Поезд городов воинской славы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта планируется запуск курсирующего поезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург с тематическим оформлением вагонов, которое рассказывает о вкладе городов воинской славы в победу в ВОВ и об их туристическом потенциале.

В проекте примет участие и Ингушетия, сообщили в региональном комитете по туризму. Информация о Малгобеке будет представлена в одном из вагонов поезда.

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