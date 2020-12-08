Сотрудничество

Малгобек и Волгоград подписали договор о сотрудничестве

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В администрации города Малгобека состоялось подписание соглашения между мэром города воинской славы Муссой Галаевым и главой города-героя Волгограда Виталием Лихачевым об установлении межмуниципального сотрудничества.

Согласно положениям документа, Малгобек и Волгоград будут активно содействовать развитию партнерских отношений в гуманитарной, социально-культурной, торгово-экономической и научно-технической сферах.

При подписании соглашения присутствовали полномочный представитель Республики Ингушетия в Волгоградской области Гирихан Мержоев и общественный деятель Тимур Гайсанов.

«Сегодня мы определили серьёзные перспективы межмуниципальной работы сразу по нескольким направлениям. Уверен, обмен опытом будет нам очень полезен и позволит работать более эффективно в данных направлениях», — подчеркнул мэр Малгобека.

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