Малгобек и Волгоград подписали договор о сотрудничестве
В администрации города Малгобека состоялось подписание соглашения между мэром города воинской славы Муссой Галаевым и главой города-героя Волгограда Виталием Лихачевым об установлении межмуниципального сотрудничества.
Согласно положениям документа, Малгобек и Волгоград будут активно содействовать развитию партнерских отношений в гуманитарной, социально-культурной, торгово-экономической и научно-технической сферах.
При подписании соглашения присутствовали полномочный представитель Республики Ингушетия в Волгоградской области Гирихан Мержоев и общественный деятель Тимур Гайсанов.
«Сегодня мы определили серьёзные перспективы межмуниципальной работы сразу по нескольким направлениям. Уверен, обмен опытом будет нам очень полезен и позволит работать более эффективно в данных направлениях», — подчеркнул мэр Малгобека.