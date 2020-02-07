Он отметил, что социальные объекты в Ингушетии приходится строить на окраинах муниципалитетов из-за незаконного выделения земельных участков жителям в населенных пунктах.

«Находятся люди, которые не прочь прихватить то, что «плохо лежит». За примерами далеко ходить не надо. В одном только Али-Юрте (Назрановский район — ред.) должностные лица незаконно выделили 231 земельный участок», — напомнил руководитель субъекта.

Такая же ситуация, по его словам, в Насыр-Кортском административном округе Назрани, сельском поселении Экажево и многих других селах.

Калиматов подчеркнул, что «ответственные работники, мягко говоря, не в полной мере исполняют свои служебные обязанности».

«Из-за этого приходится важные социальные объекты строить на окраинах населенных пунктов, что неудобно для жителей, а особенно для детей.⠀

Хочу всех предупредить — малейшие злоупотребления в области земельных отношений будут строго караться. Каждый клочок земли будет взят на строгий учет. Беззаконию здесь места не будет», — заявил Глава Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в регионе до 2024 года будет построено более 70 социальных объектов, об этапах их реализации руководители муниципалитетов будут докладывать Главе и правительству республики.