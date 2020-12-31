Маленьких жителей Ингушетии приглашают посмотреть кремлевскую елку 31 декабря вечером на телеканале «Карусель»

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации впервые кремлевская елка будет проходить без зрителей. Но, дети смогут увидеть телеверсию и принять участие в празднике в режиме онлайн, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе полпредства Президента России в СКФО.

Отмечается, что повторные показы планируются 7 и 13 января 2021 года также на телеканале «Карусель» в 19 часов 30 минут и в 17 часов — соответственно.

Юные телезрители увидят мюзикл «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлевского дворца. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года.