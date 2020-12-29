Новогодний праздник

Маленькие жители Магаса с ОВЗ получили подарки от мэра столицы Усмана Аушева

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Администрация города Магас провела акцию «Подарок мэра», в ходе которой дед Мороз и Снегурочка исполнили желания 8 детей.

«Задача акции была в том, чтобы создать праздничное настроение у детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кто-то из них мечтал о большом кукольном домике, кто-то хотел машинку с пультом дистанционного управления, а те, что постарше, хотели получить в качестве новогоднего подарка планшет», — рассказали в столичной администрации о мероприятии.

Среди тех, кто получил подарки, есть дети с ограниченными возможностями здоровья.

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