Маленькие жители Магаса с ОВЗ получили подарки от мэра столицы Усмана Аушева

«Задача акции была в том, чтобы создать праздничное настроение у детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кто-то из них мечтал о большом кукольном домике, кто-то хотел машинку с пультом дистанционного управления, а те, что постарше, хотели получить в качестве новогоднего подарка планшет», — рассказали в столичной администрации о мероприятии.

Среди тех, кто получил подарки, есть дети с ограниченными возможностями здоровья.