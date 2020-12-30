Благотворительность

Маленькие пациенты противотуберкулезного диспансера Ингушетии получили подарки от ОНФ

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Активисты Общероссийского народного фронта в Ингушетии поздравили с наступающим 2021 годом маленьких пациентов противотуберкулезного диспансера в сельском поселении Плиево Назрановского района республики.

Общественники подготовили для ребят небольшое театрализованное представление и передали им новогодние подарки.

«Сейчас в детском диспансере на госпитализации находится 25 человек. Из-за эпидемиологической ситуации и вирусных заболеваний заходить в палаты к малышам или собирать большое количество детей в одном месте категорически запрещено, поэтому мы встретились с медработниками и передали сладкие подарки, собранные в «корзинах радости». Всероссийскую акцию «Новогоднее чудо», подготовленную активистами ОНФ, заранее решили сначала провести на улице, прямо у здания медицинского учреждения, чтобы не оставлять маленьких пациентов без долгожданного праздника. У нас была целая команда, но в итоге впустили к деткам только меня», — рассказала член регионального штаба ОНФ, председатель ингушского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Лейла Амерханова.

Праздник в стенах медицинского учреждения прошел очень душевно, с улыбками, радостным смехом и елкой, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией.

Как отметила Амерхановой, акция «Новогоднее чудо» проводится общественниками не впервые. «Дети должны верить в чудеса, несмотря на болезни и обстоятельства, а мы, взрослые, обязаны поддерживать в них веру в волшебство. Чудеса должны происходить даже в непростые времена, в которые мы с вами живем», — подчеркнула она.

Напомним, что это уже вторая новогодняя акция, которую проводят в Ингушетии общественники под занавес уходящего года. Ранее активисты Народного фронта совместно с волонтерами акции #МыВместе доставили первые 40 подарков из «корзин радости», установленных в нескольких продуктовых магазинах в рамках одноименного проекта, трем многодетным малообеспеченным семьям из Назрани.

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