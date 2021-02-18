Махинации с землей обернулись для бывшего замглавы Насыр-Кортского округа Назрани условным сроком
Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани по делу о превышении полномочий при оформлении земельных участков, сообщил газете «Ингушетия» представитель СУ СКР по региону.
«Установлено, что с марта по декабрь 2018 года осужденный подписал от имени главы администрации и выдал выписки из похозяйственной книги о наличии земельных участков у жителей республики», — сказал сотрудник пресс-службы.
На их основании управление Росреестра оформило эти участки в собственность граждан.
Уголовное дело на него завели по материалам проверки регионального управления ФСБ России.
Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).
Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
В ходе следствия на все земли наложен арест на общую сумму более 30 млн рублей.