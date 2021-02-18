Суд

Махинации с землей обернулись для бывшего замглавы Насыр-Кортского округа Назрани условным сроком

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Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани по делу о превышении полномочий при оформлении земельных участков, сообщил газете «Ингушетия» представитель СУ СКР по региону.

«Установлено, что с марта по декабрь 2018 года осужденный подписал от имени главы администрации и выдал выписки из похозяйственной книги о наличии земельных участков у жителей республики», — сказал сотрудник пресс-службы.

На их основании управление Росреестра оформило эти участки в собственность граждан.

Уголовное дело на него завели по материалам проверки регионального управления ФСБ России.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В ходе следствия на все земли наложен арест на общую сумму более 30 млн рублей.

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