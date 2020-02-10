Магомед-Тагир Ханиев стал победителем первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Хасавюрт. Ханиев выступил в весовой категории до 60 кг.

Магомед-Тагир представляет Ингушетию (СК «Кушт») и Дагестан. В финале Ханиев одержал победу над борцом из Дагестана Мурадом Мурадовым со счетом 10:0.