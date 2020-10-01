Футбол

Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев попали в список 33-х лучших футболистов Российской премьер-лиги прошлого сезона

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Российский футбольный союз опубликовал список 33-х лучших футболистов Российской премьер-лиги прошлого сезона.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в список также попали ингушские футболисты Магомед Оздоев («Зенит») и Зелимхан Бакаев («Спартак»). ️

Список лучших футболистов России прошлого сезона утверждён на заседании исполкома Российского футбольного союза и приводится пресс-службой организации.

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