Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев попали в список 33-х лучших футболистов Российской премьер-лиги прошлого сезона
Российский футбольный союз опубликовал список 33-х лучших футболистов Российской премьер-лиги прошлого сезона.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в список также попали ингушские футболисты Магомед Оздоев («Зенит») и Зелимхан Бакаев («Спартак»). ️
Список лучших футболистов России прошлого сезона утверждён на заседании исполкома Российского футбольного союза и приводится пресс-службой организации.